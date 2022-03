Van het edelmetaal dat vorig jaar werd buitgemaakt tijdens de gewapende overval op een waardetransport in het Amsterdamse stadsdeel Noord is een hoeveelheid ter waarde van ruim 4 miljoen euro nog zoek.

De politie zei dinsdagavond in het televisieprogramma Opsporing Verzocht dat het gaat om onder meer 80 kilo aan platinum, 1,5 kilogram aan goudkorrels en meerdere omgesmolten goudbaren.

Op 19 mei 2021 werd bij het bedrijf op de Meeuwenlaan een waardetransportauto van Brinks overvallen. Daarbij schoten de overvallers in de lucht met automatische wapens. Binnen werden medewerkers van Schöne Edelmetaal vastgebonden. De daders gingen ervandoor met een buit van 14,5 miljoen euro, waarvan een deel dus nog niet teruggevonden is.

De politie vermoedt dat de gestolen edelmetalen aan industriële partijen zijn aangeboden, omdat juweliers die niet zelf kunnen omsmelten. Het zou gaan om zeer specifieke metalen die niet gemakkelijk te verhandelen zijn. Mensen met informatie over de buit worden ertoe opgeroepen contact op te nemen.

Politie toont niet eerder gedeelde beelden

In de uitzending werden de vlucht en overval van de daders gereconstrueerd door middel van niet eerder vrijgegeven bewakingscamerabeelden, opnamen van getuigen en beelden van een politiehelikopter. Na de overval vluchtten de overvallers in meerdere auto's naar het Noord-Hollandse dorp Broek in Waterland.

Een 47-jarige overvaller werd uiteindelijk gedood in een weiland aldaar en zes anderen werden aangehouden. Een andere auto met verdachten week tijdens de ontsnapping uit Amsterdam uit naar Diemen. Daar staken ze hun vluchtauto in brand en stapten ze over in een BMW. Daarmee reden ze volgens de politie naar een safehouse in Rotterdam-Zuid.

Op de beelden staan drie verdachten die in dat safehouse verbleven en van wie de politie nog niet weet wie zij zijn. De politie vermoedt dat ze uit België of Frankrijk komen. De identiteit van een vierde verdachte is wel bekend, maar de politie is nog op zoek naar hem en roept de hulp van het publiek in om zijn verblijfplaats te achterhalen. Het gaat om de 26-jarige Belgische Marokkaan Ibrahim Akhlal.

De politie roept mensen die tips hebben over de verdachten of de BMW waar zij in reden ertoe op zich te melden. De wagen had ten tijde van de overval gestolen kentekenplaten. Ook in Franse en Belgische media zijn getuigenoproepen geplaatst.