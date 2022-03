Meer mensen bellen met de hulplijnen van stichting MIND Korrelatie als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. De stichting ziet "een duidelijk stijgende lijn in het aantal telefoontjes", aldus een woordvoerder.

Het zijn vooral mensen die met andere angsten worstelen, aldus MIND Korrelatie. De oorlog in Oekraïne is voor hen "een nieuwe trigger om angsten op te laten laaien en een gevoel van onveiligheid en controleverlies aan te wakkeren".

Sommige bellers zijn volgens de stichting bang voor een nucleaire aanval, nu de Russische president Vladimir Poetin zijn kernwapenarsenaal in een verhoogde staat van paraatheid heeft gebracht. Dat kan bij hen herinneringen aan de Koude Oorlog naar boven brengen.

Het kan ook zijn dat mensen hun eigen oorlogstrauma's herbeleven. "Ze worden door deze gebeurtenissen weer in vroegere ervaringen met oorlogen en conflicten elders in de wereld gezogen."

De stichting verwacht dat het aantal bellers de komende tijd zal blijven stijgen.

