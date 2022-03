De NS laat Oekraïense vluchtelingen gratis met de trein reizen, laat het spoorbedrijf weten aan NU.nl.

Eerder meldden onder meer Thalys en Deutsche Bahn al dat Oekraïners gratis mogen reizen.

"Je paspoort is je treinkaartje", is de boodschap van de NS. "We hopen zo een kleine bijdrage te kunnen leveren aan een betere situatie voor Oekraïense vluchtelingen", zegt Marjan Rintel, president-directeur van de NS.

Een paspoort of identiteitsbewijs is voldoende voor de veelal vrouwen en kinderen die Oekraïne zijn ontvlucht. Het aanbod van de NS gaat per direct in. "De collega's van NS zullen helpen om je doorreis in Europa zo makkelijk mogelijk te maken. We wensen je een veilige reis", aldus Rintel.

Niet alleen vluchtelingen, ook Oekraïners die binnen Nederland willen doorreizen kunnen op vertoon van een identiteitsbewijs en een buitenlands vervoersbewijs (niet ouder dan 24 uur) een gratis dagkaart krijgen.