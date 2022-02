In meerdere regio's zijn op dit moment zo weinig forensische artsen om op tijd een lijkschouw uit te voeren dat er een noodmaatregel komt. Minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat in die regio's tijdelijk basisartsen, huisartsen, GGD-artsen en andere medisch specialisten kunnen worden ingezet bij het onderzoek naar een niet-natuurlijke dood of een vermoeden daarvan.

Deze vervangers van de gemeentelijke lijkschouwer moeten dan wel een introductiemodule forensische geneeskunde volgen. Zij mogen in een aantal situaties een lijkschouw uitvoeren onder supervisie van een forensische arts, eventueel met behulp van nieuwe beeldtechnologie waarbij realtime kan worden meegekeken.

Het gaat om sterfgevallen na bijvoorbeeld valincidenten in instellingen of als er sprake is van euthanasie, mits die vooraf is aangemeld. Voor complexere zaken zoals zelfdodingen, ongevallen of misdrijven komt de gemeentelijke lijkschouwer wel altijd zelf.

Volgens minister Kuipers is er sprake van een "dringend en acuut tekort" aan lijkschouwers in de regio West-Brabant/Zeeland, in delen van Oost-Nederland en Midden-Nederland en in Amsterdam en Den Haag. Omdat een lijkschouw snel moet worden uitgevoerd, wordt de noodmaatregel hier vooralsnog voor de duur van een jaar van kracht. Kuipers vindt deze oplossing gerechtvaardigd, gezien de nijpende situatie.

Omdat de tijdelijke invulling afwijkt van wettelijke regels, heeft Kuipers de maatregel besproken met andere departementen, koepelorganisatie GGD GHOR en de koepel van forensische artsen. Ook heeft hij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het Openbaar Ministerie (OM) geïnformeerd.

Forensische artsen doen tienduizend tot twaalfduizend lijkschouwen per jaar. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er sprake is van alcohol- of drugsmisbruik, een verkeersongeval, zelfdoding en na een misdrijf. Daarnaast zijn er ongeveer zevenduizend lijkschouwen per jaar na euthanasie, om te controleren of de juiste procedures zijn gevolgd.