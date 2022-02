Ondernemer Sywert van Lienden is maandag in Hilversum opgepakt door de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) vanwege het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal, bevestigen ingewijden aan persbureau ANP na berichtgeving door De Telegraaf.

Van Lienden is samen met twee andere personen opgepakt die betrokken zijn bij de Stichting Hulptroepen Alliantie. Ook zijn twee woningen en een kantoor doorzocht, aldus het Openbaar Ministerie (OM). Eerder zei het OM dat het om drie woningen en een kantoor ging.

Het OM maakte maandag bekend een strafrechtelijk onderzoek te openen naar de Stichting Hulptroepen Alliantie vanwege de mondkapjesdeal "en drie daarbij betrokken natuurlijke personen". Dit gebeurt naar aanleiding van een aangifte van het uitzendconcern Randstad. Van Lienden is een van de personen die onderzocht worden.

De maandag aangehouden verdachten kunnen maximaal drie dagen worden vastgehouden om te worden verhoord. Als de officier van justitie wil dat de verdachten nog langer in voorarrest blijven, dan worden ze in de loop van de week voorgeleid aan de rechter-commissaris.

Randstad leverde gratis personeel aan Van Lienden

Randstad leverde eerder personeelsleden aan Hulptroepen Alliantie. Zij waren bezig met de logistiek, de werving van nieuwe mensen, het testen van mondkapjes en het opzetten van een IT-structuur. Randstad betaalde hun salaris, in de veronderstelling dat het ging om werk bij een stichting zonder winstoogmerk.

"De (voormalige) bestuurders van de stichting communiceerden in de media herhaaldelijk dat zij zonder winstoogmerk handelden. Later bleek echter dat de (voormalige) bestuurders, naast de stichting, ook een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes", zo schetst het OM.

Van Lienden en partners hielden 20 miljoen euro over aan pandemie

De oprichters van Hulptroepen Alliantie staken uiteindelijk zo'n 20 miljoen euro winst in eigen zak, mede door een grote mondkapjesdeal met de overheid via een geheime commerciële bv.

Van Lienden en zijn zakenpartners sloten een deal met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: ze ontvingen ruim 100 miljoen euro belastinggeld voor ongeveer 40 miljoen mondkapjes. Het was een van de grootste mondkapjesdeals in de coronacrisis. De betrokkenen maakten ongeveer 28 miljoen euro winst. Een deel van de mondmaskers is door het RIVM afgekeurd, omdat ze grafeen bevatten. Vooralsnog is geen van de kapjes gebruikt.

De Tweede Kamer vroeg Van Lienden om het geld terug te storten, maar hij willigde dat verzoek niet in. De ondernemer wil het geld beleggen en met het rendement goede doelen steunen. Beoogde ontvangers als Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa) en KWF Kankerbestrijding lieten weten dat ze niet op het geld van Van Lienden zitten te wachten.