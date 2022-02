Nederland sluit vanaf zondagavond het luchtruim voor Russische vliegtuigen, meldt minister Mark Harbers (Infrastructuur). Harbers schrijft dat de voorbereidingen daartoe op dit moment worden getroffen.

De invasie van Oekraïne door Rusland, die deze week begon, is de directe aanleiding voor de beslissing. "In het Nederlandse luchtruim is geen ruimte voor een regime dat onnodig en bruut geweld toepast", aldus de minister.

Nederland sluit zich aan bij de groeiende lijst landen die het luchtruim sluiten voor Russische vliegtuigen. Eerder deden onder meer Duitsland, België, Denemarken, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Zweden en Finland dat ook al.

Een EU-functionaris liet zondag weten dat er waarschijnlijk op korte termijn een formeel EU-besluit komt over de maatregel, nu het merendeel van de EU-lidstaten dat al gedaan heeft.

Rusland heeft als tegenmaatregel ook het luchtruim gesloten voor veel EU-landen. Dat kan gevolgen hebben voor vluchten naar bijvoorbeeld Azië.

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM meldde zaterdag al minstens een week niet meer naar of over Rusland te vliegen. Voor vluchten die door het Russische luchtruim zouden gaan, wordt naar alternatieven gezocht.