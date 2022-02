De Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam gaat maandag toch niet open in de nasleep van een gijzeling die dinsdag plaatsvond in de telecomwinkel. Bij de gijzeling kwam een 27-jarige Amsterdammer die urenlang een man gijzelde om het leven.

Op de website van Apple staat bij de openingstijden van de winkel dat deze maandag gesloten is. Dinsdag zouden de deuren om 10.00 uur weer worden geopend.

De openingstijden op de website werden de afgelopen week vaker aangepast. Zo stond dinsdagavond bij het overzicht van de openingstijden nog aangegeven dat vrijdag vanaf 10.00 uur een opening werd voorzien. Dat werd later aangepast, waarna het erop leek dat de winkel maandag om 10.00 uur weer open zou gaan.

Een gewapende man uit Amsterdam gijzelde dinsdag urenlang een man uit Bulgarije in de Apple Store. De gijzelnemer dreigde zichzelf op te blazen en eiste 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrijgeleide uit het pand.

Ongeveer zeventig mensen die zich in het pand schuilhielden, werden tijdens en na afloop van de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht. Vier van hen hadden zich verstopt in een kast.

Gijzelnemer overleden na aanrijding door politievoertuig

De zaak kwam plots tot een ontknoping toen de gegijzelde man het op een lopen zette toen hij water moest pakken dat voor de deur van de winkel was neergezet. De Amsterdammer rende achter de gegijzelde aan en werd hard aangereden door een politievoertuig.

Hij raakte zwaargewond en overleed woensdag aan zijn verwondingen. De Bulgaar raakte niet gewond.

Woensdag gaf Apple een korte verklaring over de gijzeling, waarin het bedrijf meldde opgelucht te zijn dat zijn werknemers veilig waren. Buiten deze verklaring wilde het bedrijf niet reageren op vragen over bijvoorbeeld de toestand van het personeel of de beveiliging van de Apple Stores.