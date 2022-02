Op veel plaatsen is het zondagochtend koud met temperaturen rond (of ruim onder) het vriespunt. Lokaal komt mist voor, maar die lost snel op en de rest van de dag verloopt zonnig.

Bij een zwakke tot matige zuidoostenwind wordt het 8 tot 11 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Op beschutte plaatsen en in het binnenland vriest het opnieuw enkele graden, in stedelijk gebied is het wat minder koud.

Morgen schijnt de zon nog lang volop. In de namiddag en avond neemt in het westen de bewolking toe. Het wordt 10 tot 12 graden.

