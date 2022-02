In Dokkum is in de nacht van zaterdag op zondag een appartementencomplex aan De Polle ontruimd vanwege een grote uitslaande brand in een naastgelegen kringloopcentrum. De brandweer heeft het vuur onder controle, maar de 35 geëvacueerde bewoners kunnen nog niet terug en moeten de nacht doorbrengen in een hotel of bij familie, laat de Friese brandweer weten.

De loods waar de kringloopwinkel in zat is volledig afgebrand, zegt een woordvoerder. De brandweer rukte zaterdagavond rond 23.50 uur uit naar de brand en schaalde niet veel later op naar zeer grote brand. Rond 2.30 uur werd het sein brand meester gegeven.

Er was niemand meer binnen in de loods toen de brand uitbrak. Meerdere eenheden probeerden te voorkomen dat het vuur over zou slaan naar het wooncomplex aan de overkant. De brandweer verwacht nog zeker een paar uur bezig te zijn met nablussen.

Mogelijk kunnen de evacués zondag weer terug naar huis, maar wanneer precies is nog niet duidelijk. Door de hitte is een aantal ruiten gesneuveld en is er rook in het pand gekomen, waardoor het gebouw eerst geventileerd moet worden, aldus de brandweerwoordvoerder.