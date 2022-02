Een 24-jarige vrouw is vrijdagmiddag overleden na een geweldincident in een woning aan de Van Maanenkade in Den Haag. De politie heeft een 28-jarige man uit Rotterdam aangehouden.

De verdachte meldde zich vrijdagmiddag op het politiebureau om te vertellen dat zich in de woning aan de Van Maanenkade een dode vrouw bevond. Ter plaatse troffen agenten inderdaad de overleden vrouw aan. Ze bleek te zijn overleden aan verwondingen als gevolg van een geweldsincident.

Volgens de politie gaat het om een misdrijf in de relationele sfeer. De 28-jarige Rotterdammer werd aangehouden. Hij zal worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.

De politie laat weten de aanleiding tot het incident te onderzoeken. Ook wordt onderzocht wat de connectie tussen de verdachte en het slachtoffer is. Forensische specialisten stellen sporen in en om de woning veilig.

De politie roept getuigen die meer van het incident weten ertoe op zich te melden.