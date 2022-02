Gedurende de maand februari viel er twee keer zo veel regen als normaal, meldt Weeronline zaterdag. Wel waren er meer zonuren en lag de gemiddelde temperatuur een stuk hoger dan normaal.

Weeronline meldt dat deze maand gemiddeld 117 millimeter regen viel in het land. Normaal is dat 60 millimeter in februari. Op sommige plaatsen viel 200 millimeter neerslag.

Daar kwam, met de stormen Corrie, Dudley en Eunice, wel een hoop wind bij kijken. Maar liefst zeven keer kwam het tot windkracht 9. Bij die windkracht spreken we van een storm. Op vrijdag 18 en zaterdag 19 februari kwam het zelfs tot een zware storm, met windkracht 10 of 11.

Er sneuvelden wat stormdagen betreft geen records: in 1991 waren er negen stormdagen in februari.

Relatief veel zon en hoge temperaturen

Februari was wel een warme maand in vergelijking met normaal. Met een gemiddelde temperatuur van 6,9 graden kwam deze maand op plek vier op de lijst met de zachtste februarimaanden sinds 1901 terecht. Met 102 zonuren was het bovendien een stuk zonniger dan normaal (92 zonuren).

In heel februari zakte het kwik bovendien slechts drie keer tot onder de 0 graden, met de nacht van vrijdag op zaterdag meegerekend. Naar verwachting zal het ook in de laatste twee nachten van februari gaan vriezen, waarmee het totaal op vijf vriesnachten komt.