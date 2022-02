Het wordt zaterdag een zonnige dag en het blijft de hele dag droog. De temperatuur loopt op naar 8 of 9 graden.

's Ochtends is het eerst nog koud. De zon laat zich op de meeste plaatsen volop zien. In de loop van de ochtend wordt het 4 tot 5 graden.

In de middag loopt de temperatuur verder op naar 8 of 9 graden. Er is bijna geen wind en dat zorgt ervoor dat het lenteachtig zal aanvoelen.

Richting de avond en nacht daalt de temperatuur snel tot 1 of 2 graden onder het vriespunt.