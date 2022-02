Veertien minderjarige verdachten uit Zoetermeer stonden afgelopen week voor de kinderrechter. Zij zouden betrokken zijn geweest bij "heftig geweld", aldus de officier van justitie. Het gaat om een groep jongens tussen de veertien en achttien jaar oud die verdacht worden van steekincidenten, geweld en beroving. Er hangen hen celstraffen boven het hoofd van enkele weken tot negentien maanden.

De officier van justitie noemde de verdachten op de zitting "jongens die soms nog niet eens de baard in de keel hebben, die nog naar papa en mama luisteren. Maar er op straat op los steken en zogenaamd 'hun' territorium willen bewaken. Deze jongens denken kennelijk dat ze in een film of videoclip leven", zei de officier van justitie. Hij riep ze op om "uit die idiote parallelle wereld" te stappen.

In de maanden mei, juni en juli van 2021 volgden drie gewelddadige incidenten in de Zoetermeerse wijk Meerzicht elkaar op, waar steeds een deel van de jongens bij betrokken zou zijn.

Op 29 mei werden drie slachtoffers belaagd en beroofd van een schoudertasje door tien leden van de groep. De slachtoffers werden daarbij geschopt en geslagen, ook met een ketting. Het Openbaar Ministerie (OM) eist voor een van de verdachten, die alleen bij de straatroof betrokken was, zes weken cel. De andere verdachten werden ook vervolgd voor een steekpartij.

Begin juni ging de groep met messen op pad om andere jongens te verjagen van "hun" basketbalveldje, blijkt volgens het OM uit het dossier. Daarbij werden twee slachtoffers neergestoken die daarbij in levensgevaar kwamen.

Het OM vervolgt twaalf van de veertien jongens voor deze vecht- en steekpartij. Zeker drie van de veertien zouden daadwerkelijk gestoken hebben. Tien jongens die bij de steekpartij betrokken waren en deels ook bij de straatroof kregen een strafeis van tien tot zestien maanden cel, deels voorwaardelijk.

De zwaarste strafeis voor twee broers

Het laatste incident dat behandeld werd voor de kinderrechter is van 6 juli, toen twee broers een jongen neerstaken die iets zou hebben aangeknoopt met een vriendinnetje van een van de twee. Zij hoorden celstraffen eisen van zestien en negentien maanden, voor een deel voorwaardelijk. Volgens het OM waren zij ook betrokken bij de andere twee overtredingen.

Eén verdachte wordt eerst onderzocht op zijn persoonlijkheid voordat er een strafeis volgt. De rechter doet op donderdag 24 maart uitspraak.