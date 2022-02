Leerlingen van middelbare school 't Hooghe Landt in Amersfoort mochten vrijdag rond 13.30 uur de school niet verlaten vanwege een verdachte situatie. Een jongen zou een foto van een wapen naar een medeleerling hebben verstuurd, nadat hij een foto van zichzelf in de school had verzonden, zo meldt het AD. In Hilversum is een verdachte aangehouden.

Leerlingen moesten uit voorzorg tijdelijk binnenblijven. De politie is met eenheden aanwezig en doet onderzoek. Er zijn geen gewonden gevallen.

Buiten stond een groot aantal bezorgde ouders. Volgens het AD zeggen de ouders dat hun kinderen bang waren. Intussen is het weer rustig en zijn de leerlingen bij hun ouders.

"Momenteel is het veilig in de school", zegt de politie. Er zijn geen vuurwapens aangetroffen. De schoolleiding en politie overleggen momenteel over hoe ze de leerlingen kunnen geruststellen.