Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum (CHL) krijgt een jaar de tijd om de onderwijskwaliteit te verbeteren, anders kan de islamitische onderwijsinstelling de financiering verliezen. Dat schrijft minister Dennis Wiersma (Onderwijs) vrijdag in een brief aan de Kamer. Een nieuw inspectierapport over het CHL kwalificeert het onderwijs als "zeer zwak".

Er zijn "opnieuw schadelijke gevolgen voor de kwaliteit van onderwijs voor vele leerlingen" vastgesteld, aldus Wiersma. Naast een flinke kwaliteitsverbetering van het onderwijs is er ook een beter beleid van de leerkrachten nodig, zegt de onderwijsinspectie.

Leerkrachten en begeleiders moeten de ontwikkeling van leerlingen beter volgen en waar nodig ondersteuning bieden. Daarnaast moet de school meer rekening houden met verschillen tussen leerlingen.

Verder moet het CHL in kaart brengen of leerlingen zich veilig voelen op school, het veiligheidsbeleid verbeteren en regelen dat er meer rust komt. De school dient duidelijke doelen te stellen, zodat er gericht aan alle verbeteringen kan worden gewerkt.

Wat was ook alweer de situatie op het Cornelius Haga Lyceum? In juli 2019 kwam de onderwijsinspectie met een kritisch rapport over de onderwijskwaliteit en financieel wanbeleid.

Later bleek dat gesprekken tussen de school en de onderwijsinspectie werden afgeluisterd.

De school was bang voor de conclusies in het rapport en betoogde tegen de openbare publicatie ervan. Dat werd door de rechter afgewezen.

Directeur Soner Atasoy werd in mei 2020 per direct geschorst wegens beschuldigingen van het voeren van een angstbewind.

'Alle tijd moet naar leerlingen gaan'

"Dat het CHL niet in staat is beter onderwijs te bieden, is allereerst verschrikkelijk nieuws voor de leerlingen. Dit gaat ten koste van hun ontwikkeling", schrijft Wiersma. Hij geeft aan dat zijn geduld op is na de zorgwekkende situatie die jaren heeft geduurd.

Volgens hem moet de school serieus werk maken van kwaliteitsverbetering. Wiersma gaat in gesprek met de inspectie om andere mogelijke maatregelen te overleggen.

Wiersma spreekt in zijn brief ook zijn ergernis uit over het feit dat de school heeft geprobeerd via de rechter de publicatie van het rapport tegen te houden. De rechter bepaalde dat het rapport openbaar mocht blijven. Veel aandacht van het bestuur gaat naar juridische procedures. "Die tijd en aandacht moet juist naar de leerlingen gaan", zegt hij.