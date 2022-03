Vrijdag is het een lenteachtige dag met veel zon. guur en vallen op veel plaatsen buien. In het weekend blijft dat nog zo, pas zondag zal er wat bewolking te zien zijn, meldt Weerplaza.

Na een week van rustig en zonnig weer, zal ook het weekend nog mooi zijn. Het hogedrukgebied dat verantwoordelijk is voor dit lenteweer, ligt nog tot en met zaterdag boven Nederland.

Na een dag die warm aanvoelt, wordt het in de nacht van vrijdag op zaterdag koud. Tot en met zondag daalt de temperatuur elke nacht onder het vriespunt, met temperaturen tussen -1 en -4 graden.

Zaterdagochtend zal het eerst koud blijven, maar doordat de zon blijft schijnen wordt het in de loop van de dag 9 tot 12 graden. Op een aantal plaatsen zal het kouder aanvoelen, door de matige oostenwind die waait, zeker in open gebieden. Maar uit de wind en in de zon is het heerlijk.

Zondag is er meer bewolking, al zal de zon ook doorbreken. Het wordt wel kouder, namelijk 5 tot 7 graden.