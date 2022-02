Vrijdag is het guur en vallen op veel plaatsen buien. In het weekend schijnt de zon flink en is het 's middags lenteachtig, meldt Weerplaza. 's Nachts gaat het vriezen.

Na een periode met onstuimig en wisselvallig weer zal de lente dit weekend de sleur even doorbreken. Dat komt goed uit voor carnavalsvierders en iedereen die na het vervallen van de coronamaatregelen lekker naar buiten wil.

Volg dit onderwerp Volgen Wil jij elke dag het weerbericht ontvangen?

Na een dag met hevige buien, wordt het in de nacht van vrijdag op zaterdag eerst koud. Met name landinwaarts gaat het een paar graden vriezen, aan de kust is het minder koud. Lokaal moet rekening worden gehouden met gladheid en in het binnenland kunnen mistbanken ontstaan. In de nacht van zaterdag op zondag zal het 1 tot 4 graden vriezen.

Zaterdag begint koud, maar de temperatuur loopt op tot 8 en maximaal 11 graden. De zon schijnt flink en de wind is zwak, waardoor het als een lentedag zal aanvoelen. Met 9 tot 12 graden wordt ook zondag lenteachtig, maar de wind neemt wel iets toe.

Ook maandag is het lekker weer. Mogelijk is het dan een graadje warmer.