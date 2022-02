In de afgelopen drie maanden zijn 58 bewoners van het asielzoekerscentrum (azc) in Budel door de politierechter veroordeeld. Dat schrijft staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie) dinsdag in een brief aan de Kamer.

De politie moest in drie maanden tijd tweehonderd keer in actie komen voor incidenten in het azc. Zeven keer ging het om een steekpartij. In januari heeft de burgemeester van Cranendonck een noodverordening aangekondigd.

De overlast wordt veroorzaakt door mensen van verschillende nationaliteiten, onder wie Algerijnen. Daarnaast bestaat het vermoeden dat een aantal bewoners zich voordoet als Algerijn, zogenoemde pseudo-Algerijnen. Algerije is in de zomer van 2021 aangemerkt als onveilig land en daardoor hebben Algerijnen kans om in Nederland te mogen blijven.

In totaal 58 straffen opgelegd

Vanaf november 2021 tot en met januari 2022 zijn verdachten uit het azc 58 straffen opgelegd, meldt Van der Burg. In 16 gevallen ging het om een geldboete en 42 keer werd een celstraf opgelegd. Sommige van die celstraffen waren (deels) voorwaardelijk. In twee gevallen werd geen straf opgelegd.

Centrum Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft bewoners van het azc in Budel 130 maatregelen opgelegd. Negentig mensen kregen geen zakgeld. Het COA heeft daarnaast tien bewoners de toegang tot het azc tijdelijk ontzegd.

Van der Burg laat weten dat er zware middelen zijn ingezet, maar hij vindt dat elk incident er een te veel en onacceptabel is. "De veiligheid van de omwonenden, medebewoners en medewerkers moet altijd vooropstaan", zegt hij. "Ik neem de zorgen van gemeente Cranendonck en het COA heel serieus".

Maatregelen terugkeer veiligheid

Volgens Van der Burg zijn er afspraken over maatregelen gemaakt. De beveiliging wordt aangescherpt, aanvragen van kansarme asielzoekers krijgen prioriteit, de veiligheid op het azc-terrein wordt verbeterd en er wordt extra gecontroleerd op de aanwezigheid van ongedocumenteerden.

De staatssecretaris blijft met betrokken partijen in gesprek over de veiligheidssituatie rondom het azc.