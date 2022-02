Carnavalsvierders moeten het dit jaar in het zuiden zonder grote evenementen stellen. Wat overigens niet wil zeggen dat er geen feest wordt gevierd. Het gefeest concentreert zich dit jaar in en rond de kroegen. Maar wel beperkt: de burgemeesters roepen in verband met de coronapandemie op het feest lokaal te houden. Ze vragen mensen van boven de grote rivieren dit jaar niet te komen.

Wel bestaat de indruk dat veel ouderen carnaval dit jaar vanwege corona overslaan, aldus een woordvoerder van de Brabantse carnavalskoepel. De kroegen in Den Bosch zijn overigens al dagen gevuld met verklede feestvierders.

In Brabant zijn er nauwelijks optochten, alleen in Vinkel is er zaterdag (voor de jeugd) en zondag een optocht. Limburg telt wel meerdere optochten, maar die zijn klein van opzet. De provincie kent de komende dagen een scala aan georganiseerde kleinschalige carnavalsactiviteiten, ook in enkele steden.

Vrijdag draagt oud-gouverneur Theo Bovens in Maastricht het beschermheerschap van de Vastelaovend over aan de huidige Limburgse gouverneur Emile Roemer. Daarna barst in meerdere steden scholierencarnaval los en in het weekend is er in Maastricht een bescheiden sleuteloverdracht aan Prins Carnaval, de enige stadsprins in Limburg. Wel zijn er jeugdprinsen in Weert en Roermond.