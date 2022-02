De dag begint onstuimig met buien en veel wind, maar later op de dag komt er meer ruimte voor de zon.

Vrijdagochtend wisselen opklaringen en buien elkaar af. In het noorden en oosten van het land is hierbij kans op hagel of natte sneeuw.

In de middag kan er nog een enkele bui vallen. Vanuit het noordwesten wordt het droog en de zon laat zich meer zien. De temperatuur loopt op tot 7 tot 9 graden. Wel zal het kouder aanvoelen door de wind.

's Avonds is het droog en de noordwestenwind neemt geleidelijk in kracht af. Langs de noordkust blijft het nog een tijd stevig waaien. In de nacht naar zaterdag daalt de temperatuur tot lichte vorst.