De Apple Store op het Amsterdamse Leidseplein blijft gesloten tot maandag, geeft het bedrijf aan. De sluiting is het gevolg van de gijzeling die afgelopen dinsdag plaatsvond. Vanaf maandag is de winkel weer geopend.

Dinsdagavond gijzelde een 27-jarige gewapende man uit Amsterdam urenlang een man uit Bulgarije in de Apple Store. De gijzelnemer dreigde zichzelf op te blazen. Hij eiste 200 miljoen aan cryptovaluta en een vrijgeleiding uit het pand.

Ongeveer zeventig mensen hielden zich tijdens de gijzeling schuil in het pand. Zij werden tijdens en na afloop van de gijzeling door de politie in veiligheid gebracht.

De zaak kwam tot een ontknoping toen de gegijzelde man het op een lopen zette toen hij water moest pakken dat voor de deur van de winkel was neergezet. De Amsterdammer rende achter de gijzelaar aan en werd aangereden door een politievoertuig. Hij raakte zwaargewond en overleed woensdag aan zijn verwondingen. De Bulgaar bleef ongedeerd.

Woensdag gaf Apple een korte verklaring over de gijzeling, waarin ze meldden opgelucht te zijn dat hun werknemers veilig waren. Buiten deze verklaring wilde het bedrijf niet reageren op vragen, over bijvoorbeeld de toestand van het personeel of de beveiliging van de Apple Stores.