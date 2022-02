Storm Eunice heeft een week later een vijfde leven geëist. Een automobilist die vorige week in Amstelveen een boom op zijn auto kreeg en bekneld raakte, is overleden aan zijn verwondingen. Dat laat een neef van het slachtoffer weten aan NH Nieuws.

Het gaat volgens NH Nieuws om een man van in de zeventig. De regionale omroep schrijft dat hij op de Olympiadelaan in Amstelveen reed toen hij een boom op zijn dak kreeg. De man raakte bekneld, waarna de brandweer hem moest bevrijden. Dat kostte de hulpdiensten een uur, waarna de man met zware verwondingen naar het ziekenhuis werd gebracht.

De nabestaande vertelt tegen de omroep dat het slachtoffer een gekneusd borstbeen, een hartkneuzing en vier gebroken nekwervels had. Woensdag kwam daar een hartaanval bij, waarna de man overleed.

De gemeente Amstelveen bracht eerder deze week op basis van informatie van de politie naar buiten dat het slachtoffer buiten levensgevaar was. De politie en gemeente willen uit privacyoverwegingen nu niet bevestigen dat het slachtoffer is overleden, meldt NH Nieuws.

Storm Eunice eiste vorige week al vier levens. De slachtoffers kwamen om het leven door omgevallen bomen. Verder richtte de storm flinke schade aan.

Ook in andere landen in Europa vielen er meerdere doden door storm Eunice. Onder meer Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen en Ierland hadden slachtoffers te betreuren door het extreme weer.