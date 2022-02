Een 53-jarige medewerker van het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam is maandag aangehouden op verdenking van meerdere zedendelicten, meldt de politie donderdag.

De Dordtenaar is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij mag van de rechter onder strenge voorwaarden zijn strafzaak in vrijheid afwachten. Het onderzoek in de zaak loopt nog. Over mogelijke slachtoffers, de aard van de delicten en het aantal vergrijpen wil de politie niets zeggen.

Tegen de verdachte zijn tussen december en februari meerdere aangiften van grensoverschrijdend gedrag gedaan, schrijft het Maasstad Ziekenhuis donderdag in een verklaring op de eigen website. De eerste interne melding over het grensoverschrijdende gedrag kwam volgens het ziekenhuis halverwege november binnen. Sindsdien is de medewerker er niet meer aan het werk.

Het Maasstad Ziekenhuis schakelde na de eerste melding een extern onderzoeksbureau in om de meldingen te onderzoeken. Dit onderzoek zou zich in de afrondende fase bevinden.

Het ziekenhuis benadrukt dat iedereen zich er veilig moet voelen. "We betreuren het enorm dat het ons niet is gelukt om de betrokkenen die veiligheid te bieden. We bieden psychologische ondersteuning aan degenen die daar behoefte aan hebben", zegt Wietske Vrijland, lid van de raad van bestuur van het Maasstad Ziekenhuis.

Het ziekenhuis beraadt zich nog of er extra maatregelen nodig zijn. "We hechten er veel belang aan om dit in de toekomst te voorkomen."