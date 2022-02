De schipper die in 2019 op de Nieuwe Maas in Rotterdam een dodelijke aanvaring veroorzaakte, is donderdag veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur. Tegen de 49-jarige Christiaan K. was eerder door het Openbaar Ministerie 22 maanden celstraf geëist.

Bij de aanvaring tussen de snelle rubber(speed)boot van de Werkendammer en een sloep met toeristen kwam een 56-jarige vrouw uit België om het leven. Zij viel na de fatale botsing, waarbij het vaartuig van K. over de sloep schoot, samen met alle anderen opvarenden overboord. Twee mensen raakten zwaargewond; een persoon is zwaar invalide geraakt.

Volgens de rechtbank voer K. niet te hard en hoefde hij de sloep geen voorrang te verlenen, maar had hij wel zijn snelheid moeten aanpassen aan de omstandigheden. Verder hield hij in de ogen van de rechters onvoldoende zicht doordat de voorkant van zijn boot door de snelheid te ver omhoog stond. Ook was K. aan het spookvaren doordat hij links op het water voer.

"U hebt niet alles gedaan wat goed zeemanschap vereist. U had anders kunnen en moeten varen en de sloep moeten zien", aldus de rechters, die K. schuldig bevonden aan "aanmerkelijk onachtzaam en onoplettend" vaargedrag.

Een celstraf vond de rechtbank ongepast en "geen enkel doel dienen". Nabestaanden zeiden eerder geen wrok te koesteren tegen de schipper. Na afloop van een zitting twee weken geleden omhelsden de weduwnaar en K. elkaar.

De rechters merkten tot slot op dat K. zich ondanks de shock "meteen bekommerde om slachtoffers" en die uit het water haalde.