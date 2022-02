Een 74-jarige man uit Castricum is woensdagavond aangehouden wegens hulp bij zelfdoding door middel van de levering van het dodelijke middel X. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) kwam uit onderzoek naar voren dat meer dan vijfhonderd mensen een bestelling bij de verdachte hebben gedaan.

Op dit moment zijn vier sterfgevallen te linken aan de inname van middel X dat door de man uit Castricum is geleverd, maakte het OM donderdag bekend.

De verdachte verkocht het zelfdodingsmiddel via internet en stuurde het per post aan zijn klanten. Met de verkoop zou hij aanzienlijk hebben verdiend. De politie begon vorig jaar een onderzoek naar aanleiding van een aangifte van hulp bij zelfdoding en een verdacht overlijdensgeval in Breda. De betrokkenen bleken het dodelijke middel X ingenomen te hebben. Ze hadden het middel via internet besteld.

Via een bij een van de overleden personen gevonden postpakket kwam de politie uit bij de man uit Castricum. De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Zijn woning is doorzocht. Verder onderzoek moet uitwijzen of er nog meer sterfgevallen aan hem te linken zijn en of er een verband bestaat met andere zaken waarbij het middel is verstrekt.

Advocaat Sébas Diekstra staat verschillende nabestaanden bij van mensen die in de afgelopen jaren een zelfdodingspoeder hebben ingenomen en kort daarna zijn overleden. In zeker één zaak blijkt het zelfdodingsmiddel bij de verdachte te zijn besteld, zegt hij.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).