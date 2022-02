Donderdag begint zacht: het is overwegend bewolkt, maar het is droog en de temperatuur ligt tussen 8 en 10 graden.

In de loop van de dag verandert het weerbeeld. Het gaat regenen en de temperatuur daalt naar circa 5 graden. De wind draait van zuidwest naar west en aan zee kan de windkracht toenemen tot 6 of 7 Bft, met zware windstoten tot wel 80 kilometer per uur.

's Avonds klaart het op vanuit het noordwesten, maar er is kans op onweer en er kunnen buien vallen, soms met hagel of natte sneeuw.