De 27-jarige man die dinsdagavond tientallen personen in de Apple Store in Amsterdam gijzelde, is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie (OM) woensdagavond na berichtgeving van Het Parool.

Een dag geleden rende de gijzelnemer de Apple Store uit nadat een gegijzelde man was ontsnapt. Een onopvallende politieauto reed de gijzelnemer vervolgens hard aan.

Advocaat Jan-Kees van den Brink maakte het nieuws eerder op de avond op verzoek van de moeder van de gijzelnemer bekend aan Het Parool. "Hij was niet meer aanspreekbaar en is inmiddels overleden", aldus Van den Brink.

Nadat de gijzelnemer was aangereden, lag hij bewegingsloos op straat, waar hij werd onderzocht op explosieven. De politie hield hem ondertussen met meerdere wapens onder schot. De man was zwaargewond, maar nog wel aanspreekbaar. Hij werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht.

Tientallen mensen verstopten zich in pand

Dinsdag aan het einde van de middag ontving de politie een melding over een overval in de winkel aan het Leidseplein. Op video's van omstanders was te zien dat de man met een vuurwapen in de winkel liep, terwijl hij een andere man onder schot hield. Tientallen mensen hielden zich verborgen in het pand.

De politie was massaal aanwezig en de nabije omgeving werd afgezet. Omwonenden, ondernemers en werknemers in de buurt van het incident werden ertoe opgeroepen niet naar buiten te komen en binnen te blijven.

Van den Brink stond de man meermaals bij in strafzaken. De advocaat benadrukt in gesprek met Het Parool dat hij namens de moeder van de man spreekt en niet namens zijn oud-cliënt.