Nederland heeft vier voorwerpen van de gezonken oorlogsschepen in de Javazee teruggekregen. Volgens het ministerie van Defensie gaat het om twee granaathulzen, een zogeheten afsluiter en een fles wijn. De artefacten zijn afkomstig van de torpedobootjager Hr. Ms. Kortenaer en de lichte kruiser Hr. Ms. Java (foto).

De schepen werden in februari 1942 tot zinken gebracht, samen met Hr. Ms. De Ruyter. Daarbij gingen meer dan negenhonderd zeelieden ten onder.

De voorwerpen werden in 2016 tijdens een expeditie van het Karel Doorman Fonds naar de wrakken opgedoken. Van de wrakken was weinig over. Die waren illegaal geborgen om het ijzer en staal te verkopen.

De voorwerpen worden tentoongesteld in het Marinemuseum in Den Helder. Nederland en Indonesië zijn dat overeengekomen, aldus Defensie.

Maritiem archeoloog Martijn Manders van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is blij met de ontwikkeling, zegt hij in gesprek met De Telegraaf. "Dit zijn spullen met een sterke symbolische en emotionele waarde." Manders was betrokken bij het Nederlands-Indonesische onderzoek naar de verdwijning van de scheepswrakken.

De wraklocaties zijn nu door de Indonesische regering beschermd. Zo kunnen zij bewaard worden als herinneringsplek.