De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) is een onderzoek begonnen naar papieren rietjes nadat zij drie meldingen had gekregen over kinderen die bijna waren gestikt nadat ze erop hadden gesabbeld. De NVWA vraagt ouders en verzorgers om een melding te maken als hun kinderen ook ooit dit soort problemen hebben gehad met een papieren rietje.

Na gebruik worden papieren rietjes zachter. Als kinderen erop sabbelen, kunnen delen van het rietje loskomen en kan een moeilijk in te slikken papieren prop ontstaan.

De NVWA wil met het onderzoek de risico's beter in beeld brengen. Ook adviseert de toezichthouder om kinderen onder de drie jaar alleen een papieren rietje te laten gebruiken onder toezicht.

In de Europese Unie geldt sinds afgelopen zomer een verbod op plastic wegwerpartikelen, zoals rietjes. Sindsdien worden onder meer papieren rietjes ingezet in bijvoorbeeld de horeca.