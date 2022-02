De gijzeling in een winkel op het Leidseplein in Amsterdam werd dinsdagavond beëindigd door de Dienst Speciale Interventies (DSI). Tijdens incidenten met vuurwapens zie je de mannen in het zwart en met helmen vaker. Maar wat is de DSI precies en over welke zware wapens beschikt de dienst?

Toen dinsdag aan het einde van de middag bij de politie de melding binnenkwam van wat eerst leek op een overval in de Apple Store in Amsterdam, hoorden leden van de Dienst Speciale Interventies dat ook.

De speciale politiedienst rijdt in gepantserde auto's rond, klaar om agenten te hulp te schieten, legt Rico Briedjal uit. Hij werkte jarenlang bij speciale eenheden van de politie en Defensie.

"Je ziet die BMW's altijd in de stad rijden", licht hij verder toe. Op welke tijden ze precies rijden kan hij niet zeggen, omdat dat om "operationele informatie" gaat. "Ze horen alle meldingen en op het moment dat sprake is van mogelijk zwaarder geweld, zoals een schietpartij of terrorisme, rijden ze mee."

In eerste instantie laten ze het ingrijpen aan de reguliere politie, maar tijdens de gijzeling van dinsdag was al snel duidelijk dat de DSI daadwerkelijk nodig was.

Wat is de Dienst Speciale Interventies? Leden van de Dienst Speciale Interventies komen van de politie, het korps commandotroepen, het korps mariniers en de Koninklijke Marechaussee en hebben een speciale opleiding gevolgd.

DSI'ers doen dat werk fulltime en werken niet meer voor andere onderdelen binnen de politie of Defensie.

De DSI valt onder de verantwoordelijkheid van de Landelijke Eenheid van de politie.

In totaal zijn er honderden DSI'ers in Nederland. Een Aanhoudings- en Ondersteuningsteam bestaat uit acht DSI'ers en een commandant.

DSI beschikt over zware wapens

De DSI bereidt in dit soort gevallen altijd meerdere plannen voor, vertelt politiewetenschapper Jaap Timmer. "Er is een noodplan, dus wat te doen als de gijzelnemer plotseling schietend naar buiten komt of gijzelaars dood gaat schieten?" Daarnaast zijn er een of meerdere plannen om zelf in te grijpen. "Dan speelt verrassing doorgaans een rol", aldus Timmer.

De leden van het arrestatieteam hebben zwaardere wapens bij zich dan reguliere agenten. "Ze beschikken over een 9 millimeterpistool, een taser en een langer wapen. Daar zitten enkele tientallen patronen in en dat heeft een wat grotere vuurkracht. Er kan over een langere afstand en met meer nauwkeurigheid mee worden geschoten", legt Timmer uit.

"Ze beschikken over specialistische wapens en specialistisch materieel, zoals de robot die we dinsdag hebben gezien", vult Briedjal aan. Dat materieel gaat dus van wapens tot nachtkijkers en van helmen tot gepantserde voertuigen.

De Bearcat dinsdagavond op het Leidseplein in Amsterdam. De Bearcat dinsdagavond op het Leidseplein in Amsterdam. Foto: ANP

Gepantserde Bearcat in Amsterdam ook ingezet

Een van de opvallendste gepantserde voertuigen van de DSI kwam dinsdagavond ook het door de politie afgezette gebied binnenrijden. Het was de zogeheten Bearcat, een soort tank op wielen.

Volgens Timmer heeft Nederland twee varianten: een wat groter model en een kleiner model. Het kleinere model is wat wendbaarder en met de grote Bearcat kunnen DSI'ers panden binnentreden. Er bevindt zich een platform op dat via een soort ladder kan worden bereikt en het is zwaar gepantserd.

"Op het moment dat een terrein is afgesloten en er moet vanwege de veiligheid snel een opening worden gecreëerd, rammen ze er zware hekken of garagedeuren mee", weet de politiewetenschapper van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

Het is aannemelijk dat dinsdag ook scherpschutters aanwezig waren rondom de Apple Store in Amsterdam. Op het moment dat die in worden gezet moet er altijd toestemming zijn van de minister van Justitie en Veiligheid of de voorzitter van het College van procureurs-generaal (de hoogste baas van het Openbaar Ministerie).

Scherpschutters zitten niet alleen continu klaar om de trekker over te halen, maar hebben ook een rol als "de ogen van de politie", zegt Briedjal. "Ze zoeken de beste locaties uit om zoveel mogelijk zicht te hebben en geven voortdurend veranderende omstandigheden door aan het commandocentrum."

“Als dit in Amerika was gebeurd, hadden ze hem doodgeschoten.” Rico Briedjal, veiligheidsexpert

Uiteindelijk kwam de gijzeling dinsdagavond tot een einde nadat de gijzelaar het op een lopen had gezet. De gijzelnemer ging achter hem aan en daarop reed een DSI'er met de auto op de verdachte in.

Helemaal zonder gevaar was dat niet, want de gijzelnemer had mogelijk explosieven bij zich. "De DSI'er zal een inschatting hebben gemaakt en als het om een bomgordel zoals in oorlogsgebieden ging, verdwijnt de kinetische energie (bewegingsenergie, red.) buiten snel. Vanaf 5 tot 6 meter afstand zijn die explosieven dan niet meer dodelijk", vertelt Briedjal.

"Ik vond het echt een briljante actie. Als dit in Amerika was gebeurd, hadden ze hem doodgeschoten", zegt hij over de naar buiten rennende verdachte. Wel raakte de verdachte zwaargewond bij het ingrijpen van de politie.

"In Nederland zie je dat de kwaliteit van de DSI zo hoog is dat ze op dat moment besluiten om met een voertuig de verdachte uit te schakelen. Van alle middelen die ze tot hun beschikking hadden, hebben ze voor het minst ingrijpende middel gekozen. Het doel van de DSI is nooit om een verdachte uit te schakelen, maar altijd om de verdachte voor de rechter te brengen."