De man die dinsdag tientallen mensen gijzelde in de Apple Store aan het Leidseplein in Amsterdam had explosief materiaal op zijn lichaam, maar dat stond niet op scherp, zo maakt de politie woensdag bekend. De verdachte ligt nog met zeer ernstige verwondingen in het ziekenhuis en wordt daar bewaakt.

Er is geen aanleiding om te denken dat er sprake is van meerdere verdachten, aldus de politie. Toch wordt die mogelijkheid wel meegenomen in het onderzoek. Over het motief van de verdachte is nog niets bekend. Tijdens de gijzeling eiste de man 200 miljoen euro aan cryptovaluta en een vrije uitgeleide, wat betekent dat hij vrijuit wilde gaan.

Het slachtoffer dat continu door de gijzelnemer onder schot werd gehouden, is een uit Bulgarije afkomstige man. Eerder werd gedacht dat het om een Engelsman ging.

De politie doet uitgebreid onderzoek naar het motief van de gijzelnemer en naar de explosieven die hij op zijn lichaam droeg. Uit het eerste onderzoek blijkt dat deze niet op scherp stonden.

De politie heeft in de nacht van dinsdag op woensdag twee woningen in Amsterdam doorzocht en gegevensdragers meegenomen. Op dit moment is er geen aanleiding om van meerdere verdachten uit te gaan, al zal ook dat verder onderzocht worden.

54 Bekijk hoe de gijzeling in Amsterdam ten einde kwam

Vijf uur durende gijzeling eindigt in aanrijding gijzelnemer

Dinsdag aan het einde van de middag ontving de politie een melding over een overval in de winkel aan het Leidseplein. Op video's van omstanders was te zien dat de man met een vuurwapen in de winkel liep, terwijl hij een andere man onder schot hield. Tientallen mensen hielden zich verborgen in het pand.

De politie was massaal aanwezig en de nabije omgeving werd afgezet. Omwonenden, ondernemers en werknemers in de buurt van het incident werden ertoe opgeroepen niet naar buiten te komen en binnen te blijven.

Ruim vijf uur later, rond 22.30 uur, kwam de gijzeling ten einde. De gijzelnemer had de politie om water gevraagd, dat werd afgeleverd door een bomrobot. Toen de gijzelaar het water moest pakken, zag hij zijn kans schoon en ging hij er rennend vandoor. De gijzelnemer rende nog achter de Bulgaar aan, maar door snel ingrijpen door de Dienst Speciale Interventies (DSI) van de politie kon de gijzelaar ontkomen.

De gijzelnemer is nadat hij was aangereden door de de DSI zwaargewond afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij nog steeds ligt en bewaakt wordt.