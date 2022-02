Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zijn mondkapjes niet verplicht in de stemlokalen en hoeft er ook geen 1,5 meter afstand te worden gehouden, meldt minister Hanke Bruins Slot (Binnenlandse Zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. Wel worden in de stemlokalen nog hygiëne- en beschermingsmaatregelen genomen.

Stemlokalen worden zo ingericht dat kiezers die dat willen afstand kunnen houden. Ook worden handcontactpunten regelmatig gereinigd. Het vervroegd stemmen op maandag 14 en dinsdag 15 maart moet ervoor zorgen dat kiezers genoeg mogelijkheden hebben om op een rustig moment te gaan stemmen.

Gemeenten kunnen gratis zelftests bestellen voor hun stembureauleden en tellers. Een zelftest is niet verplicht en het doen van een zelftest mag dus niet als voorwaarde worden gesteld aan de stembureaumedewerkers, aldus het ministerie.

Tijdens verkiezingsdebatten en uitslagenavonden die gemeenten willen organiseren, gelden de landelijke coronamaatregelen voor evenementen. Tot komende vrijdag moeten er nog coronatoegangsbewijzen worden getoond en is de sluitingstijd 1.00 uur. Vrijdag vervallen die regels, maar moet er nog wel rekening worden gehouden met een aantal basismaatregelen, zoals ventilatie. Als er bij een debat of uitslagenavond op een binnenlocatie meer dan vijfhonderd mensen aanwezig zijn en er geen zitplaatsen zijn, dan is testen voor toegang verplicht.

Verder raadt de minister gemeenten aan om te zorgen voor een livestream, "zodat personen die de bijeenkomst liever vanuit huis volgen daartoe de mogelijkheid hebben".