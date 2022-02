Oud-directeur Peter V. van de stichting Kanjer Wens Nederland is woensdag opnieuw aangehouden door de politie. Hij wordt ervan verdacht in november contact te hebben gehad met kinderen, tegen de afspraken rond zijn vrijlating in. Ook zijn er zijn nieuwe meldingen over en aangiften van zedendelicten binnengekomen.

V. werd in juni vorig jaar al aangehouden, maar op 24 juni werd zijn voorlopige hechtenis geschorst op voorwaarde dat hij niet met kinderen zou werken. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft nieuwe informatie waaruit blijkt dat de verdachte in november de schorsingsvoorwaarden heeft overtreden. Dat was de aanleiding tot de nieuwe aanhouding.

Nadat zijn zaak op 10 februari in de publiciteit was gekomen wegens een verdenking van ontucht, ontving de politie meer meldingen over en aangiften van zedendelicten door V. De nieuwe aangiften worden onderzocht en meegenomen in het lopende onderzoek. "De verdachte zal op een later moment worden voorgeleid aan de rechter-commissaris", laat het OM weten.

De oud-directeur van Kanjer Wens Nederland werd eerder al verdacht van ontucht met minderjarige jongens, maakte het OM op 10 februari bekend. V. zou ontucht zou hebben gepleegd tijdens zijn werk voor de stichting, die wensen van ernstig of chronisch zieke kinderen en hun familie vervult.

Kanjer Wens Nederland werd vijf jaar geleden opgericht door de Almeerder, die dit najaar zijn werk neerlegde nadat hij was opgepakt op verdenking van ontucht. Sinds begin februari staat de website van de stichting op zwart en zijn alle activiteiten gestaakt.