Alle voetbalstadions in Nederland moeten laten nakijken hoeveel belasting hun tribunes aankunnen en zo nodig maatregelen nemen. De norm voor piekbelasting die in het geldende Bouwbesluit voor voetbalstadions is vastgelegd, is te laag.

Dat meldde Erik Middelkoop, mededirecteur van ingenieursbureau RoyalHaskoningDHV, woensdag op een persconferentie. Bij het persmoment werden resultaten gepresenteerd van een onderzoek dat werd uitgevoerd naar aanleiding van het instorten van een tribunedeel van het Goffertstadion van NEC, na de derby tegen Vitesse in oktober vorig jaar.

De norm schrijft voor dat tribunes een maximale belasting van 500 kilogram per vierkante meter moeten kunnen weerstaan, maar als supporters dicht bij elkaar springen en dat ook nog eens in hetzelfde ritme doen, loopt de belasting op tot wel 900 kilo per vierkante meter.

Middelkoop zei woensdag dat nooit eerder is ontdekt dat de norm voor piekbelasting te laag is. "Bij een incident in een stadion ga je uit van een constructiefout, maar je houdt er geen rekening mee dat de vastgestelde norm niet klopt."

19 Beelden tonen fans op tribune na instorten uitvak Goffertstadion

NEC-stadion voldeed aan wettelijke eisen

Middelkoop ontdekte de te lage norm tijdens het onderzoek naar het instorten van de tribune in het Goffertstadion. Ook dat stadion voldeed aan de wettelijke eisen, aldus Middelkoop. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en de KNVB buigen zich over de kwestie.

In het stadion van NEC zijn inmiddels weer supporters welkom. In de afgelopen maanden is er hard aan gewerkt om de tribunes van het Goffertstadion te versterken met zware stalen balken, voor meer draagkracht.

NEC wil het stadion, dat nu nog in handen van gemeente Nijmegen is, kopen en moderniseren. Dan worden waarschijnlijk ook de tribunes vervangen. De club zou uiterlijk eind 2021 een plan indienen bij de gemeente, maar kreeg drie maanden langer de tijd vanwege het ongeluk met de tribune.