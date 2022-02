Utrecht biedt woensdag excuses aan voor het slavernijverleden, laat de gemeente weten aan NU.nl. Dat doet de stad van burgemeester Sharon Dijksma in navolging van de andere zogenoemde G4-steden Amsterdam en Rotterdam.

De gemeente gaat over tot die stap na het doen van onderzoek naar het slavernijverleden van de stad Utrecht. Daaruit bleek dat de rol van de stad in de slavernij aanzienlijk was.

Nationaal instituut Nederlands slavernijverleden en erfenis (NiNsee) is positief over de excuses van de gemeente Utrecht, laat het weten aan NU.nl. "Deze excuses hebben waarde", reageert NiNsee-voorzitter Linda Nooitmeer. "Ze maken tot slaaf gemaakten zichtbaar."

Volgens Nooitmeer hebben tot slaafgemaakte mensen hun leven na het einde van de slavernij in 1873 hun leven moeten oppakken zonder erkenning van hun leed.

Uit de excuses blijkt volgens Nooitmeer ook dat lokale overheden werk maken van het uitbannen van de negatieve effecten van het Nederlandse slavernijverleden die ook nu nog bestaan. Als voorbeeld geeft de NiNsee-voorzitter institutioneel racisme.

"Het proces van dit soort excuses hoort bij de huidige tijd", stelt Nooitmeer. "De vraag of Nederland een zwarte bladzijde van slavernijverleden heeft, is hierdoor definitief beantwoord."

Utrechtse gemeenteraad drong aan op excuses

De excuses waren een wens van de gemeenteraad. Een meerderheid van de raadsleden vond het een goed signaal als de gemeente excuses zou maken voor deze "pijnlijke bladzijde uit onze geschiedenis".

Amsterdam maakte als eerste van de vier grote steden excuses voor het slavernijverleden van de stad. Rotterdam volgde daarna. De gemeente Den Haag heeft dezelfde wens, maar wacht een onderzoek naar het slavernijverleden van de stad af.