Na alle natte en stormachtige dagen wordt woensdag een mooie zonnige dag, die wel fris begint: in het binnenland is het 's ochtends 1 tot 2 graden en aan zee is het met 3 tot 6 graden iets warmer.

De zon schijnt het grootste deel van de dag. Het blijft droog en de temperatuur loopt op tot 10 of 11 graden. Er waait een matig windje uit het westen, dat aan zee vrij krachtig kan zijn.

Ook 's avonds blijft het droog, maar er komt geleidelijk meer bewolking. De wind draait naar zuidwest en neemt toe in kracht. In het Waddengebied waait het met kracht 7 behoorlijk stevig.