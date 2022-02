De gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam kwam dinsdagavond rond 22.30 uur ten einde. Dit gebeurde er vanaf het moment dat de eerste meldingen binnenkwamen.

17.30 uur

De eerste meldingen van een mogelijke gijzeling in de Apple Store op het Leidseplein in Amsterdam komen dinsdagmiddag rond 17.30 uur binnen. Er wordt dan nog gesproken van een overval.

18.30 uur

Een uur later is het Leidseplein helemaal afgezet en komen de eerste beelden van de gijzeling binnen. Op video's van omstanders is te zien hoe de gijzelnemer met een vuurwapen in de winkel loopt, terwijl hij een andere man onder schot houdt.

54 Bekijk beelden van de gijzeling in Amsterdam

18.55 uur

De politie bevestigt op Twitter dat het gaat om iemand die een vuurwapen bij zich heeft. Speciale eenheden van de politie zijn aanwezig om de situatie onder controle te krijgen.

19.30 uur

Iets voor half acht vraagt de politie via Twitter "omwonenden, ondernemers en werknemers aan het Leidseplein om niet buiten te komen kijken en binnen te blijven". Onder andere bezoekers van debatcentrum De Balie, dat naast de Apple Store ligt, moeten van de politie wegblijven bij de ramen. Een groot gebied rondom het Leidseplein is dan inmiddels afgezet.

20.00 uur

Volgens verschillende bronnen zijn er nog personeelsleden aanwezig in de winkel. Een werknemer van de Apple Store laat aan NU.nl weten dat collega's zich hadden opgesloten in de kantine, maar inmiddels zijn bevrijd.

Even later roept de politie mensen om op sociale media terughoudend te berichten over mensen die zich nog in de winkel bevinden, om de gijzelnemer niet in de kaart te spelen.

20.55 uur

De politie bevestigt dat meerdere mensen het pand hebben kunnen verlaten. Iets na 22.00 blijkt dat het om tientallen personen gaat. Zij worden opgevangen door agenten en naar het politiebureau gebracht om een getuigenverklaring af te leggen. Ze krijgen ook nazorg zoals Slachtofferhulp.

22.30 uur

Er arriveert een robot op het Leidseplein die richting de Apple Store rijdt. Er zou ook iemand naar buiten komen. Later wordt bekend dat de gegijzelde het pand kon verlaten bij het ophalen van een pakketje bij de deur.

22.37 uur

Het Parool meldt dat de gijzeling beëindigd is. De gegijzelde rent de Apple Store uit, gevolgd door zijn gijzelaar. De gijzelnemer wordt midden op het Leidseplein hard aangereden door een politiewagen. Een robot onderzoekt hem op explosieven, terwijl aan de hand van laserstralen blijkt dat hij vanaf verschillende kanten onder schot genomen wordt.

22.44 uur

23.00 uur

Er zijn inmiddels meer mensen uit de Apple Store in veiligheid gebracht, meldt de politie.

23.10 uur

De gijzelnemer heeft geen explosieven bij zich, bevestigt de politie. Medisch personeel ontfermt zich over hem. Hij wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij eraan toe is, is niet bekendgemaakt.