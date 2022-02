De gijzeling in de Apple Store in Amsterdam dinsdagavond is na uren voorbij. Het lukte de gegijzelde om de Apple Store uit te rennen bij het ophalen van een pakketje voor de deur. De gijzelnemer rende hem achterna, maar werd hard aangereden door een politieauto.

Hierna lag hij bewegingsloos op straat, waar hij werd onderzocht op explosieven. De politie hield hem ondertussen met meerdere wapens onder schot.

"Inmiddels weten we dat de verdachte geen explosieven op zijn lichaam had. Medisch personeel ontfermt zich nu over hem", aldus de politie. Een verslaggever van Het Parool zag hoe de man per ambulance werd weggevoerd.

De gegijzelde is in veiligheid gebracht, meldt de politie. Ook over zijn toestand is nog niets gemeld.

Aan het einde van de middag kreeg de politie een melding van een overval in de winkel aan het Leidseplein. Op video's van omstanders was te zien hoe de man met een vuurwapen in de winkel liep, terwijl hij een andere man onder schot hield.

Politie urenlang aanwezig op Leidseplein

Politie-eenheden waren urenlang op het Leidseplein om de situatie onder controle te krijgen. In de loop van de avond bevrijdde de politie "tientallen" mensen.

Mensen die zijn bevrijd uit de winkel worden opgevangen door politieagenten. Ze gaan mee naar een politielocatie voor een getuigenverklaring en voor nazorg zoals Slachtofferhulp.

De politie is nog steeds massaal aanwezig en de nabije omgeving is afgezet. Omwonenden, ondernemers en werknemers in de buurt van het incident worden opgeroepen om niet naar buiten te komen en binnen te blijven.