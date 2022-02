Op het Leidseplein in Amsterdam is dinsdagavond veel politie aanwezig. Een woordvoerder van de politie zegt dat er iets gaande is in de Apple Store aan het plein. Op video's van omstanders is te zien hoe een man met een vuurwapen in de winkel loopt, terwijl hij een andere man onder schot houdt.

De politie bevestigt in een update op Twitter wat er op die beelden te zien is. "Er bevindt zich iemand met een vuurwapen in/bij de betreffende winkel. De politie is met veel (specialistische) eenheden ter plaatse om de situatie onder controle te krijgen."

Het Leidseplein is afgezet en mensen in omliggende panden moeten binnen blijven. Het is niet bekend wat voor melding de politie heeft binnengekregen. Het Parool en AT5 spreken van een mogelijke overval.

De politie schrijft terughoudend te zijn met het delen van informatie over de Apple Store om het onderzoek en de inzet van de politie ter plekke niet te verstoren.

Dit bericht wordt aangevuld zodra er meer bekend is.