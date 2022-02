Bij een steekpartij op het Rotterdam Designcollege is dinsdagmiddag een leerling gewond geraakt, meldt de politie. Eén persoon is aangehouden, maar de politie houdt rekening met eventuele meerdere daders.

Een woordvoerder laat weten dat het slachtoffer meerdere steekwonden heeft opgelopen, maar aanspreekbaar de ambulance in is gegaan. Daarna is de jongen, die "waarschijnlijk een leerling van de school is en dus een tiener", naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet nog onderzoek op de school aan de Beukelsdijk. "Met de aanhouding is het onderzoek nog niet afgerond." Op de school wordt leerlingen gevraagd of ze iets hebben gezien of meegemaakt en worden camerabeelden van binnen en buiten het pand veiliggesteld, aldus de politiewoordvoerder.

Het Designcollege is dezelfde school waar de zestienjarige Humeyra eind 2018 werd doodgeschoten door haar inmiddels veroordeelde ex-vriend Bekir E.