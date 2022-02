Dave De K., de 34-jarige Belg die wordt verdacht van betrokkenheid bij de ontvoering en dood van de vierjarige Dean, moet aan België worden overgeleverd. Dat heeft de Internationale Rechtshulpkamer van de rechtbank in Amsterdam volgens VRT besloten.

De verdachte moet binnen tien werkdagen worden overgeleverd.

De K. wilde liever in Nederland worden berecht omdat een deel van het onderzoek in Nederland plaatsvond. Tegen het besluit van de Rechtshulpkamer is geen beroep mogelijk.

De onderzoeksrechter in het Vlaamse Dendermonde heeft Nederland verzocht om de overlevering van De K., zodat hij in België kan worden berecht. Zowel het Nederlandse als het Belgische Openbaar Ministerie (OM) is het daarmee eens.

Het lichaam van Dean werd op maandagavond 17 januari op Neeltje Jans bij Vrouwenpolder in Zeeland gevonden. Eerder die dag was De K. aangehouden.

De man had het jongetje meegenomen uit de Belgische plaats Sint-Niklaas. De K. werd gearresteerd in Meerkerk in de provincie Utrecht.