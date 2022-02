De advocaat van een van de hoofdverdachten in de afpersingszaak rond fruitbedrijf de Groot fresh group in Hedel verwijt het Openbaar Ministerie (OM) grenzen te hebben overschreden tijdens het onderzoek. Volgens raadsman Anis Boumanjal is het resultaat daarvan dat zijn cliënt Yassine A. geen eerlijk proces heeft gekregen en hij onschuldig achter de tralies dreigt te verdwijnen.

Boumanjal wees de rechtbank op het in zijn ogen ongeoorloofde inzetten van undercoveragenten om een verdachte aan het praten te krijgen. Daarnaast zijn er in het onderzoek twee minderjarigen gehoord zonder bijstand van een advocaat. Tegen alle regels in, aldus Boumanjal.

Het zouden voorbeelden zijn van een OM dat maar één doel had: het laten veroordelen van verdachten zoals A. en daarbij de realiteit uit het oog verliezend. "In deze zaak kan en moet gezegd worden dat het OM heeft geleden aan tunnelvisie", zegt de raadsman. "Het druipt van het dossier af."

De officier van justitie eiste maandag een celstraf van zestien jaar tegen de 21-jarige A. Het OM omschreef de man als "adjudant" van zijn halfbroer Ali G. en vermeend brein achter het organiseren van zeven geslaagde aanslagen met brandbommen bij woningen van medewerkers en familieleden van de Groot fresh group.

Het fruitbedrijf vond in 2019 een partij cocaïne in een fruittransport, waarschuwde de politie en werd daarna afgeperst.

Raadsman wijst op blunder en gevolgen onderzoek

De veronderstelde tunnelvisie is volgens Boumanjal het gevolg van een blunder van het OM. Tijdens het onderzoek belandde een adressenlijst met 340 (oud-)medewerkers van het bedrijf in het strafdossier. Die lijst werd later gevonden in het ouderlijk huis van de halfbroers.

"Hoe kan je nog onbevangen zijn als je zelf onbewust debet bent aan het verstrekken van de lijst? Dat is een blunder geweest, een misser", aldus Boumanjal. "Dan ben je niet langer onafhankelijk. Het kan leiden tot een gerechtelijke dwaling."

OM zegt dat alles volgens regels is verlopen

Het OM zag het verweer over de inzet van de undercoveragenten al aankomen en zei maandag dat alles volgens de regels is verlopen. Tijdens de actie werd met een man gesproken die heeft toegegeven betrokken te zijn geweest bij enkele aanslagen.

De betreffende persoon wees G. aan als het brein en diens halfbroer A. als doorgeefluik. Belangrijk bewijs volgens het OM, maar volgens Boumanjal onrechtmatig verkregen. De man zou dusdanig onder de indruk zijn geweest van de undercoveragenten die zich voordeden als criminelen, dat hij vertelde wat ze wilden horen. Het OM zei hierop dat de getuige in een later verhoor zijn woorden over de rol van A. heeft herhaald.

Wanneer er uitspraak wordt gedaan is nog niet bekend