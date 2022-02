In het door brand verwoeste appartementencomplex in het Zuid-Hollandse Kaag is een stoffelijk overschot gevonden, zo meldt de Veiligheidsregio Hollands-Midden maandagmiddag.

"Zoals wij al vreesden, hebben gespecialiseerde honden individueel en onafhankelijk van elkaar een signaal gegeven dat duidt op een stoffelijk overschot", is te lezen op de website van de dienst. Eerder op de dag liet de veiligheidsregio weten te vrezen dat een vermiste zou zijn omgekomen bij de brand.

Forensische experts starten dinsdag met het onderzoek naar de brand. Dat richt zich op het achterhalen van de oorzaak van de brand en het vaststellen van de identiteit van het slachtoffer, laat de politie weten.

De brand brak zondagavond uit. Dertig mensen werden geëvacueerd en nagekeken door ambulancepersoneel. Allen zijn in een nabijgelegen hotel opgevangen.

In de nacht van zondag op maandag werd rond 2.00 uur het sein brand meester gegeven, maar de brand woedde toch nog door. Inzet was om het vuur gecontroleerd te laten uitbranden. De brand was maandag rond het middaguur geblust.