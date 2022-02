Het Openbaar Ministerie (OM) heeft maandag zestien jaar cel geëist tegen Yassine A. De man zou volgens justitie als doorgeefluik een cruciale rol hebben gespeeld bij de uitvoering van een reeks aanslagen rondom fruithandel De Groot in het Gelderse Hedel.

De rechtbank stipte aan het begin van de zitting aan waar het in deze zaak om draait: verschillende aanslagen sinds juni 2020 en mensen die nog steeds in angst en onzekerheid leven en beveiligd moeten worden.

De slachtoffers zijn (oud-)werknemers van de Groot Fresh Group. In mei 2019 werd bij de in Hedel gevestigde fruithandel 400 kilo cocaïne aangetroffen. Nadat ze de politie hadden ingelicht, werden de eigenaren van de Groot Fresh Group afgeperst. Er moest 1,2 miljoen euro betaald worden ter 'compensatie'. Dit bedrag werd later verhoogd toen betaling uitbleef.

De (oud-)werknemers kwamen in beeld door een blunder van het OM. Een lijst met hun adressen belandde in het strafdossier. Deze lijst is aangetroffen bij de verdachte die maandag terechtstond. Vermoeden is dat die lijst in het ouderlijk huis van A. is beland via zijn halfbroer en hoofdverdachte in deze zaak, Ali G., die zich op een later moment moet verantwoorden.

Een aantal oud-werknemers van de Groot Fresh Group liet in een slachtofferverklaring weten wat voor impact de brandstichtingen hebben gehad en hoe ze werden betrokken bij een zaak waar zij niets mee van doen hebben.

Politiecontroles rondom Hedel. Politiecontroles rondom Hedel. Foto: ANP

Verklaring van betrokkene belangrijk bewijs

Belangrijk bewijs is volgens het OM de verklaring van een man die heeft toegegeven een rol te hebben gespeeld bij een aantal aanslagen. Deze persoon wordt niet bij naam genoemd omdat hij wordt bedreigd sinds hij zijn verhaal heeft gedaan. In zijn getuigenis wijst hij A. aan als doorgeefluik van halfbroer G. voor het aansturen van de aanslagen. Tevens zou hij de betalingen hiervoor verzorgen.

Dat is een verklaring waar advocaten wel vraagtekens bij zetten, omdat het in hun ogen de vraag is hoe vrijwillig deze tot stand is gekomen. De getuigenis werd gedaan na een undercoveroperatie van de politie, waarbij agenten zich als criminelen voordeden. Het OM zegt dat alles volgens de regels is verlopen.

"Bovendien heeft de man ook later tijdens een ander verhoor de namen van G. en A. als opdrachtgevers voor de aanslagen genoemd", aldus de officier van justitie. Reden voor het OM om A. als "adjudant" van zijn halfbroer neer te zetten.

De advocaat van A., Anis Boumanjal, komt dinsdag aan het woord. Hij liet al weten dat er veel aanmerkingen te maken zijn over de bewijsvoering van het OM. De verdachte ontkent zelf elke betrokkenheid.