Het kan minimaal twee jaar duren voordat scholieren als verplichte examenstof moeten weten dat Nederland structureel buitensporig geweld heeft gepleegd en gedoogd tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). Dat stelt de overheidspartner Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO) dinsdag tegenover NU.nl.

Volgens het landelijk expertisecentrum voor het curriculum voor het basis- en middelbaar onderwijs wachten docenten en uitgevers van lesmateriaal dat niet af. Ze passen nu al hun lesmethoden aan op de uitkomsten van een recent door de Staat betaald onderzoek over de Onafhankelijkheidsoorlog.

"Als de minister van Onderwijs vandaag zegt dat de verplichte lesstof moet worden aangepast, kan dat in twee jaar geregeld zijn", licht Alderik Visser, leerplanontwikkelaar mens & maatschappij van SLO, toe. "Maar je ziet dat uitgevers van lesmateriaal nu al meebewegen met de nieuwe feiten die de laatste tijd bekend zijn geworden over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog."

De leerplanontwikkelaar van het landelijk expertisecentrum voor het curriculum voor het basis- en middelbaar onderwijs benadrukt dat het met de lesmethoden over de periode 1945-1949 dus wel goed zit, ondanks het ontbreken van een verplichting voor uitgevers van lesmateriaal.

Ook voortgezet onderwijs speelt in op recente ontwikkelingen

"Elke docent die de ontwikkelingen rond de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog heeft meegekregen, zal nu al zijn lesstof aanpassen", vult een woordvoerder van SLO aan namens de opdrachtnemer van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). "Zo is dat ook gegaan met #metoo, over grensoverschrijdend gedrag."

De VO-raad onderschrijft de uitspraken van SLO. "Leraren spelen in op ontwikkelingen in de maatschappij", reageert een woordvoerder namens de belangenbehartiger en vertegenwoordiger van scholen in het voortgezet onderwijs. "Geschiedenisdocenten lezen ook de krant."

Zo zit het met de nieuwe inzichten over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog Nederland gebruikte volgens een recent door de Staat betaald rapport tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949) "structureel en extreem geweld".

De conclusies van het rapport maken korte metten met het standpunt van de Nederlandse regering dat het om uitzonderingen zou gaan.

Het kabinet nam in reactie op het rapport afstand van het standpunt waar het sinds 1969 aan had vastgehouden.

Onderzoeksleider Frank van Vree vond na kritiek die Indonesië-experts onder meer uitten via NU.nl dat het rapport beter de term oorlogsmisdaden had kunnen gebruiken.

Eisen aan lesstof geschiedenis zijn relatief strikt

Nederland heeft volgens SLO, zeker in vergelijking met andere landen, over het algemeen vrij losse eisen aan wat scholieren moeten weten en leren. "Een van de uitzonderingen hierop is het vak geschiedenis", zegt Visser. "Dat is omdat geschiedenis gaat over wie wij zijn en waar we vandaan komen als maatschappij. We moeten daar bovendien kritisch naar kunnen kijken."

Voordat de verplichte lesstof structureel kan worden aangepast, moet OCW, al dan niet op aandringen van de politiek, opdracht geven aan SLO om zogenoemde kerndoelen voor basisschoolleerlingen en scholieren aan het voortgezet onderwijs aan te passen. Daarna volgt een langdurig traject van commissies en testprojecten om te kijken of eindexamenstof geschikt is.

SLO heeft "vergevorderde plannen" rond wat scholieren de komende tien jaar verplicht moeten weten en leren. Het expertisecentrum voor basis- en voortgezet onderwijs verwacht die plannen in maart naar buiten te brengen.

Verplichte geschiedenisstof bovenbouw nog niet aangepast

OCW laat weten de koloniale geschiedenis van Nederland in zijn geheel meer aandacht te willen geven in toekomstige leerstof. Hiervoor zou het ministerie al voor het verschijnen van het recente onderzoek naar de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog opdracht hebben gegeven aan SLO. "Dus een aanpassing is niet nodig", antwoordt een woordvoerder namens OCW tegen NU.nl op vragen specifiek over de periode 1945-1949.

Het Rijk is begin 2022 begonnen met het vernieuwen van de vakken Nederlands, de moderne vreemde talen, wiskunde, maatschappijleer en de natuurwetenschappelijke vakken voor de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. "Hoe snel dit gebeurt, hangt af van de vraag hoeveel er verandert aan de vakken", zo valt te lezen op de site van de Rijksoverheid.

Geschiedenis wordt niet genoemd als vak dat nu al aangepast wordt in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs. OCW zegt dat het ministerie in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs wel alle vakken wil gaan aanpakken. "Zodra de Kamer ermee instemt", zegt de woordvoerder van OCW.

ThiemeMeulenhoff heeft extra lesmateriaal voor vmbo en mbo ontwikkeld

Educatieve uitgeverij ThiemeMeulenhoff heeft in samenwerking met het Rijksmuseum extra lesmateriaal ontwikkeld voor het vmbo en het mbo over de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog, laat de uitgeverij weten aan NU.nl. "Die periode, maar ook de impact op de betrokkenen, zijn onderbelicht in het onderwijs", aldus een woordvoerder.

De uitgeverij en het museum hebben drie video's geproduceerd over de periode 1945-1949, met opdrachten waarmee docenten en hun leerlingen in de klas aan de slag kunnen. Het lespakket verschijnt op 9 maart en is voor iedereen gratis beschikbaar.