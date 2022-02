Het lastig te bestrijden vuur in een appartementencomplex in het Zuid-Hollandse Kaag is maandag rond het middaguur gedoofd. Een van de bewoners van het complex wordt nog vermist. "We vrezen dat hij is omgekomen", aldus een woordvoerder van de veiligheidsregio.

"We hebben met hulp van vrienden en familie elk scenario dat diegene niet in het gebouw is uit kunnen sluiten. Dus dan blijft alleen de optie over dat diegene binnen is en daar was een niet-leefbare situatie, dus we vrezen het ergste", aldus de woordvoerder.

Het complex aan de Beatrixlaan telt twintig appartementen en een restaurant. Dertig mensen zijn geëvacueerd en nagekeken door ambulancepersoneel. Onder hen zijn geen gewonden. Allen zijn in een nabijgelegen hotel opgevangen nadat de brand zondagavond uitbrak.

Maandagochtend werd samen met de gemeente en de eigenaar van het pand gezocht naar vervangende woonruimte, laat de woordvoerder van de veiligheidsregio weten. "De huizen op de eerste etage zijn zo goed als verwoest. Op de begane grond is zo veel bluswater in de huizen gekomen dat die woningen ook niet meer bewoonbaar zijn."

Rond 2.00 uur werd al het sein brand meester gegeven, maar de brand woedde toch nog door. Inzet was om het vuur gecontroleerd te laten uitbranden. De wind maakte het blussen moeilijk en er was gevaar dat de brand zou overslaan naar panden aan de overkant van de straat. Het dorp is gelegen op het Kagereiland, waardoor de ondersteuning van de brandweer via een veerpont moest komen.