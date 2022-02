Natuurliefhebbers moeten ook de komende tijd nog voorzichtig zijn bij een bezoek aan het bos, waarschuwen Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer. Toen de stormen Dudley, Eunice en Franklin over het land raasden zijn veel bomen omgewaaid en takken afgebroken, en die kunnen nog steeds vallen.

In de bossen van Natuurmonumenten lijkt de schade mee te vallen, zegt een woordvoerder. Vooral grote, oude bomen zijn door het natuurgeweld omgewaaid. "Er is nu best veel opruimwerk, met name waar de bomen op de paden liggen of omheiningen zijn vernield", licht ze toe.

Hoelang die werkzaamheden gaan duren, hangt erg van het gebied af. De natuurbeheerder roept mensen op om nog even niet de bossen in te gaan. "Er kunnen nog takken vallen".

Ook Staatsbosbeheer waarschuwt bosbezoekers. "Op een dag als vandaag waait het ook nog flink", aldus een woordvoerder. "Bomen die instabiel zijn en nog niet door boswachters zijn gecontroleerd kunnen omvallen en ook loshangende takken krijgen nog een zwieper mee."

In de bossen van Staatsbosbeheer zijn ook veel oudere bomen omgewaaid. "We zijn vooral veel bezig met het vrijmaken van de doorgaande wegen en de bospaden." De woordvoerder verwacht dat de opruimwerkzaamheden in de bossen nog zo'n één tot twee weken in beslag gaan nemen.

Of de schade in vergelijking met eerdere stormen meevalt, kan hij niet zeggen. "Er zijn in ieder geval geen grote vlaktes omgegaan, zoals afgelopen zomer door de valwind in Leersum. Wel zien we dat op bijna elk bospad wel een omgewaaide boom ligt."