Doordat maandagochtend op Vlieland een uur lang windkracht 9 werd gemeten, is er voor de zesde dag op rij officieel sprake van storm in Nederland. Nooit eerder is een dergelijke reeks gemeten in ons land.

Reeksen van vijf opeenvolgende stormdagen zijn vaker voorgekomen. Volgens Weerplaza gebeurde dat voor het laatst in februari 2014. Zes opeenvolgende stormdagen is echter nooit eerder voorgekomen sinds dat wordt gemeten door meteorologische diensten.

De recordreeks is het gevolg van de drie stormen die Nederland de afgelopen dagen passeerden en stuk voor stuk twee stormdagen opleverden. Storm Dudley trok woensdag en donderdag over het land, gevolgd door zware storm Eunice op vrijdag en zaterdag. Zondag en maandag kwam Franklin daar nog achteraan.

De stormen hadden de nodige overlast en schade tot gevolg. Eunice zorgde op vrijdag zelfs voor code rood in grote delen van het land. Vanwege zware windstoten geldt maandag nog code geel in heel Nederland.

53 Beelden tonen nasleep van storm Franklin in Nederland

Recordreeks niet verder uitgebreid

Volgens Weerplaza wordt de recordreeks aan stormdagen dinsdag niet verder uitgebreid naar zeven. Hoewel het van tijd tot tijd stevig blijft waaien, stelt dat "ten opzichte van al het stormgeweld van de afgelopen zes dagen relatief weinig voor".

Vooral in de kustgebieden kunnen er nog windstoten tot 100 kilometer per uur voorkomen. Dat is echter niet genoeg om te spreken van een storm. In de loop van de week komt de wind verder tot bedaren.