Na de drielingstorm van afgelopen week krijgt heel Nederland maandag nog te maken met zware windstoten. Het KNMI heeft voor de ochtend en middag code geel uitgegeven en daarom roept Rijkswaterstaat op tot voorzichtigheid op de weg. Het openbaar vervoer is zonder problemen opgestart en rijdt vooralsnog volgens de dienstregeling.

In het hele land neemt de wind in de loop van de ochtend in kracht toe. Op de meeste plekken zijn windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur mogelijk, langs de kust zelfs rond de 100 kilometer per uur.

Pas in de loop van de middag en avond gaat het minder hard waaien. De windstoten kunnen het verkeer en buitenactiviteiten hinderen.

Rijkswaterstaat maant verkeersdeelnemers ook maandag tot voorzichtigheid. De snelwegen zijn vrijgemaakt en begaanbaar, maar losse takken of voorwerpen van de vorige stormen kunnen door de wind op de weg terechtkomen.

Nadat stormen Dudley en vooral Eunice eerder in de week tot chaos hadden geleid, zorgde Franklin zondag voor de nodige overlast. Er waren bomen ontworteld, gebouwen beschadigd geraakt en problemen ontstaan op de weg.

Openbaar vervoer normaal opgestart

Maandagochtend rijden de treinen volgens de dienstregeling, zegt een woordvoerder van de NS tegen NU.nl. Wel krijgen reizigers het advies om voor vertrek de reisplanner te raadplegen.

"Voorlopig gaat het net als gisteren soepel. Maar het zal vandaag ook weer onstuimig zijn, dus we blijven monitoren. De wind kan bijvoorbeeld weer obstakels op het spoor blazen, wat voor onveilige situaties kan zorgen."

Vanwege uitval van personeel als gevolg van de pandemie rijdt de NS nog wel met 15 procent minder treinen dan gebruikelijk. "Maar dat heeft niks te maken met het weer", aldus het bedrijf.

Ook vervoersmaatschappij Connexxion laat weten dat de dienst maandagochtend op normale wijze is opgestart. Zondag lag die in enkele regio's stil door storm Franklin.