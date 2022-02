Na Dudley en Eunice zorgt zondag storm Franklin voor overlast. Er zijn bomen ontworteld, gebouwen beschadigd geraakt en problemen op de weg. Om meer overlast te voorkomen, hebben Rijkswaterstaat en andere instanties weer maatregelen getroffen.

Het KNMI heeft voor de kustprovincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland tussen 20.00 uur en 23.00 uur code oranje afgekondigd vanwege de kans op zeer zware windstoten. Momenteel geldt in het hele land code geel vanwege de harde wind. Deze storm is wel minder zwaar dan storm Eunice, die vrijdag over ons land trok.

Op de A20 staan files nadat Rijkswaterstaat zondagmiddag de weg in beide richtingen had afgesloten bij het knooppunt Kleinpolderplein tussen Hoek van Holland en Gouda. In korte tijd is er heel veel regen gevallen, waardoor de weg blank staat, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Het is nog niet bekend hoelang de weg dicht blijft.

Test- en vaccinatieplekken dicht

Vanwege de harde wind besloot de GGD in diverse plaatsen om test- en vaccinatieplekken zondag dicht te houden of eerder te sluiten. Schiphol heeft 174 vluchten van en naar de luchthaven geschrapt.

Het treinverkeer van en naar Hilversum was urenlang gestaakt. Een speciale eenheid van de brandweer moest loshangende dakplaten van het stationsgebouw verwijderen. De brandweer heeft de platen van het gebouw inmiddels verwijderd en opgeruimd. Rond 19.15 uur kwam het treinverkeer weer op gang.

De brandweer raadt mensen aan alleen bij spoed of acuut gevaar 112 te bellen. De meldkamer krijgt honderden telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. "Door drukte kan het langer duren voordat je de meldkamer kunt bereiken", aldus de brandweer.

IJsselkering gesloten

Vanwege een verwachte waterstand van meer dan 2 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP) in de Hollandse IJssel sluit Rijkswaterstaat in de nacht van zondag op maandag de Hollandsche IJsselkering. De stormvloedkering bij Krimpen aan den IJssel gaat voor de tiende keer dicht in dit stormseizoen, dat in oktober is begonnen en duurt tot halverwege april. Gemiddeld sluit de kering drie tot vier keer per stormseizoen. Vorig seizoen bleef de kering volledig open.

De Hollandsche IJsselkering was deze week ook al dicht vanwege de stormen Dudley en Eunice. De stormvloedkering was een van de eerste Deltawerken na de watersnoodramp in 1953.

In de tweede helft van de avond kan het tijdens buien nog harder gaan waaien. Dan zijn zware windstoten rond 100 kilometer per uur mogelijk. In de kustgebieden en het IJsselmeergebied is 110 tot 120 kilometer per uur mogelijk. Plaatselijk kan er schade ontstaan, waarschuwt het KNMI.